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Во Франции указали на провал антироссийской кампании Макрона

Politico: антироссийская кампания Макрона не помогла ему в борьбе с конкурентами

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Антироссийская риторика Эммануэля Макрона не помогла ему во внутриполитической борьбе с конкурентами в лице партии «Национальное объединение» перед приближающимися выборами в Европейский парламент. Об этом пишет Politico со ссылкой на французских чиновников.

По информации собеседников издания, ряд союзников президента Франции усомнились в его стратегии по борьбе с политическими оппонентами, в связи с чем кампания Макрона потерпела неудачу.

В материале отмечается, что опросы демонстрируют преимущество «Национального объединения» в 10 процентов над действующей коалицией президента Франции.

До этого бывший министр обороны Франции Эрве Морен сравнил главу государства Эммануэля Макрона с «ребенком-королем» и назвал нарциссом после его заявлений об отправке сухопутных войск на Украину.

Экс-министр обороны страны считает, что, пребывая в должности президента страны, Макрон «находился в замке» и не видел истинной Франции.

Ранее стало известно о попытках Макрона занять место Меркель.

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