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Во Франции призвали не провоцировать Россию, у которой есть ядерное оружие

Экс-глава МО Франции Морен призвал не провоцировать РФ с ядерным оружием

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Министерство обороны РФ

Бывший министр обороны Франции Эрве Морен (2007— 2010 гг.) заявил, что провоцировать Россию, в арсенале которой имеется ядерное оружие, опасно и бесполезно. Его слова приводит издание Le Point.

По мнению экс-министра, Россию нельзя назвать серьезной угрозой для НАТО, а альянс служит необходимой «границей» для сдерживания страны.

С другой стороны, отметил Морен, опасно провоцировать Россию, поскольку она является ядерной державой со стратегическим и тактическим оружием.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок ВСУ ракет среднего и дальнего действия. Также французский лидер не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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