Политолог объяснил, почему Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы устранить конкурента в его лице. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Кот.

«Логично, что Зеленский, находясь уже в шаге до легитимизации своей власти, зачищает любые позиции, которые могли бы нанести ему какие-либо риски», — отметил Кот.

Как считает эксперт, Данилов вряд ли претендовал на президентское кресло, но так или иначе принес присягу на верность британцам, поэтому, если бы ему приказали занять пост лидера страны, он бы с радостью сменил Зеленского.

Новым секретарем СНБО Украины станет глава СВР Александр Литвиненко. Комментируя свою отставку, Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу. Чем запомнился Данилов и что известно о его преемнике — в материале «Газеты.Ru».

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что причиной отставки Данилова с поста секретаря СНБО стал дипломатический скандал, связанный с оскорблением спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя.

Ранее в биографии нового главы СНБО Украины обнаружили связь с Россией.