Россия и Бразилия выступили с осуждением терроризма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра решительно осудили терроризм в любых его формах. Об этом сказано в сообщении российского дипведомства, передает ТАСС.

«Глава бразильского МИДа выразил солидарность с российским народом в связи с террористическим актом в концертном зале «Крокус». Передал глубокие соболезнования семьям жертв, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Стороны решительно осудили терроризм в любых его формах и проявлениях», — говорится в сообщении.

26 марта Совет Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ решительно осудил «жестокий и циничный» теракт в «Крокус Сити Холле».

В этот же день президент страны Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был призван посеять панику среди россиян, разобщить их из-за разных национальностей, но в реальности граждане России показали сплоченность и единение между собой.

До этого сообщалось, что в Таджикистане дом семьи Шамсиддина Фаридуни, которого обвиняют в теракте в «Крокусе» опечатали.

Ранее Путин дал совет, как пережить трагедию в «Крокус Сити Холле».