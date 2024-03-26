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Президент Казахстана призвал страны объединиться для борьбы с терроризмом

Президент Казахстана Токаев: все страны должны объединиться против террора

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом в Астане заявил, что все страны должны объединить усилия по борьбе с терроризмом, несмотря на политические разногласия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

«По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом», — сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что Казахстан готов внести свой вклад в борьбу с международным терроризмом. Токаев также напомнил, что Казахстан одним из первых выступил с осуждением теракта в Подмосковье.

До этого Токаев в ходе разговора с главой России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Путин и Токаев подтвердили намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество.

В свою очередь эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что сомневается в причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее Арестович высказался о теракте в «Крокусе».

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