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Арестович высказался о теракте в «Крокусе»

Арестович «проговорился» о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Экс-советник украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович, рассуждая о трагедии в Подмосковье, «проговорился» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

«(В РФ говорят – прим. ред.) «Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама», забывая, что они у нас (на Украине — ред.) убивают столько людей, сколько мы убили…» — заявил Арестович на своем YouTube-канале.

После этого он исправился, сказав: «Не мы убили, а у них убили в этом теракте».

До этого экс-советник Пентагона не исключил, что западные спецслужбы могли стоять за терактом в «Крокус Сити Холле», поскольку такие организации, как Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британская разведка (МИ-6), стремятся навредить России и подорвать ее любым способом.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам заявлял, что участникам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» подготовили «окно» с украинской стороны для перехода границы.

Ранее сообщалось, что один из террористов по делу «Крокуса» работал водителем маршрутки.

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