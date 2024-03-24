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Лавров назвал «выстраданным» недоверие Путина к Западу

Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с Западом, но «по-честному»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «выстраданным» заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия уже перестала верить Западу. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о заявлении российского президента в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Несмотря на все, мы по-прежнему готовы разговаривать, но по-честному, без жульничества, с гарантией и на основе сложившихся реалий и полного учета наших законных интересов, которые мы сформулировали», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого Лавров заявил, что РФ не получала предложений по диалогу о стратегической стабильности.

Глава МИД РФ в связи с этим указал на невозможность восстановления доверия к США, когда Россию объявили «враждебным государством», которому необходимо нанести «стратегическое поражение».

Ранее Путин заявил о желании России присоединиться к западным объединениям.

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