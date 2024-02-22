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В МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратстабильности

Лавров: РФ не получала предложений по диалогу о стратегической стабильности

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Sergei Bobylyov/Reuters

Россия не получала серьезных предложений от американских властей о возобновлении диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Серьезных предложений от американцев не было», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-подходе по итогам заседания глав МИД G20.

Глава МИД РФ в связи с этим указал на невозможность восстановления доверия к США, когда Россию объявили «враждебным государством», которому необходимо нанести «стратегическое поражение».

До этого Лавров обратил внимание, что американские власти ведут против России не только гибридную войну, но и прямую. Он пояснил, что воевать без американского оружия, инструкторов, наводчиков, без данных Пентагона со спутников и с других источников украинцы бы не смогли.

Накануне Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен оказались в одном зале на встрече министров в Бразилии.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть

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