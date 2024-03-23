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В СБ РФ пообещали не оставить безнаказанными виновных в теракте в «Крокусе»

Патрушев пообещал, что виновные в теракте в «Крокусе» не уйдут от наказания

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Максим Блинов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пообещал, что виновные в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» не уйдут от наказания. Его слова приводит ТАСС.

По словам Патрушева, инцидент доказывает, что «терроризм представляет собой существенную угрозу безопасности, требующую от всех граждан, спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти всех уровней максимально скоординированных усилий».

До этого стало известно, что четырех задержанных в Брянской области террористов этапируют в Москву.

Вечером в 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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