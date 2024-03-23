Задержанных после стрельбы в «Крокусе» террористов этапируют в Москву

Четырех террористов, которых задержали в Брянской области по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в настоящее время этапируют в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе рассказали, что террористов задержали с разницей в несколько часов.

Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в ФСБ.

В пресс-службе Кремля до этого сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложили о задержании в общей сложности 11 человек, в том числе четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».