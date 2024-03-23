Китай решительно осудил теракт в «Крокусе»

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», Китай поддерживает усилия РФ по поддержке национальной безопасности. Выдержку из документа приводит РИА Новости.

«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», — говорится в документе.

Глава КНР добавил, что был потрясен сообщениями СМИ о десятках жертв трагедии.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».