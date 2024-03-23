Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай решительно осудил теракт в «Крокусе»

Си Цзиньпин: Китай решительно осуждает теракт в Подмосковье

close
100%
Evgenia Novozhenina/Pool/AP

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», Китай поддерживает усилия РФ по поддержке национальной безопасности. Выдержку из документа приводит РИА Новости.

«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», — говорится в документе.

Глава КНР добавил, что был потрясен сообщениями СМИ о десятках жертв трагедии.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами