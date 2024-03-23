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МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

МЧС опубликовало список из 99 пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

МЧС России опубликовало список из 99 пострадавших во время теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Документ опубликован на сайте министерства.

В большинстве случаев указаны фамилия, имя и отчество пострадавших — однако среди пострадавших также есть люди, указанные как «неизвестный мужчина» или «неизвестна женщина».

Список также разделен на пострадавших из Москвы и Московской области.

До этого девушка, пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала, что притворилась мертвой, чтобы спастись.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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