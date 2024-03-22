В Республике Сербской заявили, что Макрон ждет приглашения от Путина на переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о возможности отправки войск на Украину хочет усилить переговорные позиции страны. Такое мнение высказал председатель Народной скупщины (парламента) Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Ненад Стевандич в интервью газете «Известия».

«Эти заявления Макрона о направлении армии — это просто установление переговорных позиций, так как Франция — военная сила в Европе», — сказал он, отметив, что у Парижа есть ядерное оружие и налажено производство военных самолетов, чего, по его словам, нет у таких стран, как Италия, Испания или Германия.

По его мнению, Макрон говорит об отправке войск на Украину, потому что ждет, чтобы президент РФ Владимир Путин пригласил его на переговоры.

Эти два вопроса связаны, считает Стевандич.

До этого в Кремле оценили вероятность неправильного перевода слов Макрона об отправке войск на Украину.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.