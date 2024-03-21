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В Киеве недовольны Евросоюзом, который защищает свой рынок от Украины

Глава офиса Зеленского Подоляк недоволен, что ЕС защищает свой рынок от Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Украина недовольна тем, что некоторые страны Евросоюза, помогающие Киеву, обсуждают защиту собственных рынков и протекционистских методов, на первом месте для ЕС должна стать поддержка Украины. Такое мнение выразил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Politico.

«С одной стороны, вы союзники и должны помочь Украине в войне… С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистскими методами», — отметил Подоляк.

Как подчеркивает Politico, отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за протестов фермеров в Польше и других странах против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, который, как они опасаются, снизит цены на их агропродукцию.

До этого сообщалось, что из-за акций протеста польских фермеров и продолжающейся блокировки польской границы в марте Украина недополучит 6,6 млрд гривен ($167 млн).

20 марта Европейский парламент (ЕП) решил продлить до 5 июня 2025 года приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины в страны Евросоюза.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ.

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