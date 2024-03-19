Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на сообщения о планах ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

Песков заявил, что Москва проанализирует планы ЕС ввести пошлины на зерно из РФ

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

В Кремле видели сообщения о планах ЕС ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, их будут анализировать. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще. Потом уже будем, конечно, делать какие-то выводы», — сказал Песков.

До этого британская газета Financial Times написала, что Евросоюз планирует ввести пошлину в размере €95 на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства – члены блока.

По словам журналистов, Брюссель раньше считал, что подобный шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам. В связи с этим власти ЕС долгое время сопротивлялись давлению со стороны Польши и стран Балтии, требующих ввести эти пошлины.

В конце февраля премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с лидерами протестующих фермеров заявил, что власти республики в ближайшее время будут работать над введением эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в России ждут рекордного экспорта зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами