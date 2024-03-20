Макрон посетил могилу Де Голля-младшего

Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил церемонию прощания со старшим сыном исторического лидера Пятой республики Шарля де Голля, адмиралом Филиппом де Голлем. Об этом сообщает ТАСС.

«Трудно быть де Голлем после де Голля. Адмирал мог бы прожить прошлый век в тени великого человека. Но он прошел собственный путь, служа республике», — заявил Макрон на прощании с адмиралом.

Филипп де Голль родился в семье национального героя Франции, маршала Шарль де Голля — лидера французского сопротивления, премьер-министра, а затем и президента реформированной Пятой республики. Филипп де Голль принимал активное участие в деятельности Сопротивления — среди его подвигов взятие в плен немецкого гарнизона Бурбонского дворца, при этом Де Голль-младший был безоружен.

После Второй Мировой войны он боролся за сохранение памяти своего отца, а также занимался политикой — был сенатором Франции от Парижа.

Адмирал Филипп де Голль скончался в Париже 13 марта в возрасте 102 лет.

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