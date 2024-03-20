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Посол РФ предрек закат Украины из-за попытки сделать из нее «анти-Россию»

Посол Антонов: попытка создать из Украины «анти-Россию» приведет к ее закату

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Wong Maye-E/AP

Попытка превратить Украину в «анти-Россию» приведет к неизбежному закату этой страны. Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Простым украинцам же пора отказаться от иллюзий и понять, что создание «анти-России» при полной зависимости от Запада ведет не к расцвету, а к неизбежному закату страны», — сказал он.

Он также отметил, что цели специальной военной операции (СВО) будут достигнуты и «позволят положить конец многолетней войне киевской хунты против своего народа».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что у границ Российской Федерации из Украины долгое время создавали «анти-Россию».

Он пояснил, что Украину в течение восьми лет накачивали оружием, насаждали неонацистскую идеологию и не препятствовали агрессии против мирного населения Донбасса.

По словам Путина, это делалось для того, чтобы сдержать развитие России и поставить под удар безопасность страны.

Ранее Токаев отказался считать Казахстан «анти-Россией».

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