Зеленский обсудил с главой Евросовета поставку боеприпасов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к началу переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) и поддержку Киева со стороны политического объединения. Соответствующая публикация появилась на странице Зеленского в соцсети Х (ранее Twitter).

«Мы сосредоточились на дальнейших шагах по фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также на дальнейшей всесторонней поддержке ЕС Украины», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил совет ЕС за выделение Украине дополнительной военной помощи в размере €5 млрд. Кроме этого, стороны «определили потенциальные пути увеличения поставок артиллерийских боеприпасов».

«Мы обсудили важность продления автономных торговых льгот для Украины еще на год. Я подчеркнул, что сохранение режима либерализации торговли с ЕС имеет решающее значение для поддержки экономики Украины во время войны», — говорится в публикации.

До этого Зеленский обвинил некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных средств.

Ранее председатель Евросовета призвал Европу готовиться к войне.