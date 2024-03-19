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Председатель Евросовета призвал Европу готовиться к войне

Глава Евросовета Мишель призвал Европу готовиться к войне ради мира

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Евросоюза готовиться к войне ради сохранения мира на континенте. Об этом он написал в колонке для французского издания Libération.

В материале Мишель призвал государства ЕС серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к любым сценариям. По его словам, после начала конфликта на Украине архитектура европейской безопасности, существовавшая после Второй мировой войны, безвозвратно изменилась. С точки зрения Мишеля, Россия «является серьезной военной угрозой европейскому континенту и глобальной безопасности».

«Если мы хотим мира, нужно готовиться к войне… Пора брать на себя ответственность за нашу безопасность», – написал Мишель.

Он призвал Евросоюз к 2030 году попытаться увеличить закупки для оборонной промышленности, чтобы повысить готовность к войне, стимулировать экономику и обеспечить рабочие места. Также Мишель заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину.

«Нужно использовать европейский бюджет для закупки оружия и снаряжения для Украины. И следует использовать прибыли от замороженных российских активов», – говорится в материале.

До этого Мишель заявил, что Евросоюз должен начать выпускать еврооблигации оборонного займа, чтобы обеспечить переход экономики союза на военные рельсы.

Ранее премьер Эстонии раскрыла, как изменится мир в случае победы России на Украине.

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