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Путин заявил, что «хозяева предателей» России их не жалеют

Путин: хозяева предателей, нападающих на города РФ, бросают их на убой

Российский президент Владимир Путин заявил, что хозяева предателей, которые нападают на российские города, бросают их на убой, передает ТАСС.

Он рассказал, что все попытки прорыва на нашу территорию «диверсионно-террористических банд» провалились.

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — сказал Путин.

Президент также поручил ФСБ не забывать о гражданах, совершивших преступления против страны, выявлять их, где бы они ни находились, и наказывать без срока давности.

Он добавил, что Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей.

17 марта Путин в ходе беседы с журналистами заявил, что к тем, кто совершает предательство, будут всегда относиться как к людям с оружием. Всем правоохранительным органам «будет дано соответствующие указание», добавил он.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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