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Стало известно о возможном визите Путина в Китай

Reuters: Путин посетит Китай в мае

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Владимир Путин в мае отправится с визитом в Китай для переговоров с Си Цзиньпином, что может стать первым зарубежным визитом российского лидера после президентских выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Путин посетит Китай», — заявил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в КНР, скорее всего, состоится во второй половине мая, до запланированной поездки Си Цзиньпина в Европу.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин поздравил кандидата в президенты России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

«Ваше переизбрание в полной мере свидетельствует, что российский народ вас поддерживает», — цитирует телеканал поздравительную телеграмму, направленную российскому лидеру.

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что Россия под руководством Путина «сможет добиться еще больших успехов в развитии и строительстве государства».

Ранее китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина.

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