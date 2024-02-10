Китайский посол рассказал о предстоящих встречах Путина и Си Цзиньпина

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Пекине ожидают российского лидера Владимира Путина с визитом в 2024 году. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, лидеры могут провести несколько встреч в течение 2024 года.

«Визит Путина в Китай (в этом году. — ред.) обязательно состоится. Да, его ждут», — сказал Ханьхуэй.

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что России часто рассказывают «страшилки» про сотрудничество с Китаем, но налицо неагрессивность внешней политики Пекина.

Путин отметил, что Россия и Китай — соседи. Общая граница протяженностью несколько тысяч километров научила «совместному существованию» на протяжении многих столетий. По словам главы государства, внешнеполитическая философия Китая всегда «ищет компромисс», она лишена агрессивности.

До этого лидеры двух стран поговорили по телефону в преддверии китайского Нового года. Российский президент пожелал китайскому народу счастливого наступающего года Деревянного Дракона.

Ранее стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина.