Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвергла идею того, что Украина не может победить в конфликте с Россией и призвала конгресс США выделить средства для поддержки Киева. В интервью Fox News она заявила, что в противном случае, при победе России, Китай, Иран и КНДР станут «фактически мировыми лидерами».

«Если США не поддержат Украину, то победит Россия. И тогда друзья России — Китай, Иран и Северная Корея — станут фактически мировыми лидерами. И мы не хотим такого мира», — сказала Каллас.

По ее словам, цель России заключается в попытках заставить Запад поверить, что Украина не может выиграть в военном конфликте.

«Ни одна война не будет выиграна, если у вас нет цели победы», — сказала Каллас, отметив, что сейчас не время для переговоров.

До этого Politico писало, что в Евросоюзе не хотят видеть на должности главы европейской дипломатии премьер-министра Эстонии Каю Каллас, так как ей «нравится есть россиян на завтрак».

После этого Каллас на своей странице в соцсети X опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не «ест россиян», как заявлял чиновник из Евросоюза.

Ранее премьер Эстонии не стала обещать, что страна не отправит войска на Украину.