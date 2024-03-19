Трамп пообещал разрешить украинский конфликт в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, он разрешит украинский конфликт через переговоры. Эту информацию он сообщил в интервью теле- и радиоведущему Себастьяну Горки, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что у него есть важные сообщения для президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которыми он не будет делиться с миром. Трамп утверждает, что он обладает планом действий, который, по его мнению, может привести к успешному разрешению конфликта.

Бывший американский лидер подчеркнул свое знакомство с Путиным и отметил, что они обсуждали вопросы Украины в прошлом. Трамп также выразил несогласие с отношением действующего президента Байдена к украинскому конфликту.

Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства станет очень плохим сигналом для украинских властей.

До этого журналисты сообщили о наличии у Трампа секретного плана по Украине.

Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.