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В МИД РФ сочли фобией отказ германских дипломатов указывать должность Путина

Захарова: отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит о наличии фобии

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Petrov Sergey/Global Look Press

Нежелание внешнеполитического ведомства ФРГ указывать должность президента РФ Владимира Путина в официальных документах говорит о наличии острой фобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила заявление МИД Германии, что министерство не будет в официальных документах указывать должность Путина, а ограничится фамилией.

«Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — отметила дипломат.

В качестве примера она привела героев «Книги джунглей» Редьярда Киплинга, где «красным цветком» Багира называл огонь, потому что ни одно животное не называло угрожающую стихию его настоящим именем.

«Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо», — провела параллель Захарова.

В понедельник, 18 марта, стало известно. что МИД ФРГ решил не упоминать пост президента РФ Владимира Путина после выборов в России. Подчеркивается, что в германском дипведомстве и до выборов должность Путина в официальных документах не называли.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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