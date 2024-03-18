В ЦИК заявили, что за Путина проголосовали рекордное число избирателей

За кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина в ходе выборов главы государства проголосовали рекордные 75 932 111 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе брифинга, передает ТАСС.

Она напомнила, что в 2018 году в абсолютном исчислении за Путина проголосовали 56 426 399 россиян.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Еще до объявления окончательных результатов подсчета голосов кандидаты в президенты России Харитонов и Слуцкий вслед за Даванковым признали победу Путина на выборах.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.