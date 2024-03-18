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Стало известно, сколько россиян смогли проголосовать не на своих участках

Глава ЦИК Памфилова: почти 10 млн россиян проголосовали не на своих участках

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Максим Шеметов/Reuters

Почти десять миллионов избирателей проголосовали не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где они находились в это время. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Почти десять миллионов избирателей смогли проголосовать не на своем участке по месту постоянного проживания, а там, где находились в это время, там, где им было удобно», — сказала она.

Памфилова отметила, что этой возможностью воспользовались 90% граждан, из тех, кто подавал заявления на это.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Председатель ЦИК заявила, что Официальное заседание Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента Российской Федерации состоится 21 марта.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

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