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Президент Узбекистана поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент Узбекистана Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборах президента

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Поздравления передал его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

В своем послании глава Узбекистана отметил, что высокая явка избирателей и итоги голосования ярко показали доверие и поддержку россиян политического курса и программы социально-экономических реформ Путина.

Мирзиёев пожелал Путину здоровья, благополучия и успехов в его государственной деятельности, а народу России — мира и процветания, заключил Асадов.

Также Путина поздравил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что Путин лидирует на выборах президента России с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Харитонов набрал 4,30% голосов, Даванков — 3,81%, Слуцкий — 3,20%.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

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