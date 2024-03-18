Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина

Посол Антонов: США после победы Путина на выборах не бросят проект «анти-Россия»

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

США после победы главы российского государства Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации продолжат проект «анти-Россия». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам, передает РИА Новости.

Он отметил, что Америка не примет во внимание волеизъявление россиян.

«Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта «анти-Россия», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что выборы продемонстрировали огромный интерес к происходящему на родине со стороны проживающих в Соединенных Штатах соотечественников.

«Внешнеполитический курс страны стал волновать больше людей, чем было в прежние годы, американский же курс на русофобию провалился», — отметил он.

Антонов считает, что США с каждым днем наносят по РФ все больше болезненных ударов.

«Оказанное Путину доверие снимает вопросы о том, правильный курс или нет», — сказал высокопоставленный дипломат.

«Сокращается посольство, но я вижу в сегодняшнем голосовании необходимость удвоения усилий по линии реализации внешнеполитических задач, которые были поставлены в послании Федеральному собранию», — добавил дипломат.

До этого сообщалось, что Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами