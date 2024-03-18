Посол Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина

США после победы главы российского государства Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации продолжат проект «анти-Россия». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам, передает РИА Новости.

Он отметил, что Америка не примет во внимание волеизъявление россиян.

«Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта «анти-Россия», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что выборы продемонстрировали огромный интерес к происходящему на родине со стороны проживающих в Соединенных Штатах соотечественников.

«Внешнеполитический курс страны стал волновать больше людей, чем было в прежние годы, американский же курс на русофобию провалился», — отметил он.

Антонов считает, что США с каждым днем наносят по РФ все больше болезненных ударов.

«Оказанное Путину доверие снимает вопросы о том, правильный курс или нет», — сказал высокопоставленный дипломат.

«Сокращается посольство, но я вижу в сегодняшнем голосовании необходимость удвоения усилий по линии реализации внешнеполитических задач, которые были поставлены в послании Федеральному собранию», — добавил дипломат.

До этого сообщалось, что Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России.

Ранее Путин озвучил главную задачу после выборов.