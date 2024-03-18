Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за проведенную работу

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил волонтеров своего штаба за работу. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо вам большое, ребята», — обратился он к сотрудникам штаба.

На данный момент проходит подсчет голосов россиян, принявших участие в выборах президента. После обработки 50,07% протоколов лидирует Владимир Путин с 87,34% голосов.

Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место (4,11%). Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте (4,01%), Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место (3,11%).

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составила 74,22%. Она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

Ранее Путин напомнил об ответственности за порчу бюллетеней.