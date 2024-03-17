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Путин лидирует на выборах президента после обработки 40% протоколов

Путин лидирует на выборах президента с 87,34% после обработки 40% протоколов

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kremlin.ru

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,34% голосов после обработки 40% протоколов, передает РИА Новости.

Николай Харитонов, представляющий КПРФ, занимает второе место (4,02%). Владислав Даванков из «Новых людей» располагается на третьем месте (3,98%), Леонид Слуцкий из ЛДПР занимает четвертое место (3,07%).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что кандидату в президенты и действующему главе государства Владимиру Путину доложили о подсчетах голосов на выборах.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщала, что явка на выборах президента России на 18:00 по московскому времени составила 74,22%. Она высоко оценила работу по организации выборов президента России всех членов избирательных комиссий.

15 марта в России началось голосование на выборах президента России. Отдать свой голос можно было с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта. Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Ранее Даванков предсказал, кто победит на выборах президента России.

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