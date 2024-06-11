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В Измаиле демонтировали памятник бывшему градоначальнику Сергею Тучкову

В Измаиле демонтировали памятник бывшему градоначальнику генералу Тучкову

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В Измаиле в Одесской области Украины демонтировали памятник бывшему градоначальнику, генералу Российской империи Сергею Тучкову. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» («Суспільне новини»).

Заместитель мэра Измаила Сергей Лузанов заявил, что монумент транспортируют в место хранения, где для его сохранения будут обеспечены надлежащие условия. После окончания боевых действий памятник могут выставить в музее, каком — не уточняется.

За свою историю город четыре раза был успешно взят штурмом российскими войсками, также он пережил несколько неудачных для Российской империи осад. В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 года город был в очередной раз завоеван в 1809 году.

С 1812 по 1856 год рядом с Измаилом располагался город Тучков, основанный в 1810 году генералом Тучковым. Позднее два города слились. В 1830 году генерал стал градоначальником Измаила. В 1856 году город был передан вассалу Османской империи — Молдавскому княжеству — после поражения России в Крымской войне.

До этого во Львовской области заявили, что первыми на Украине демонтировали все советские памятники.

Ранее парламент Эстонии отказался демонтировать «Бронзового солдата».

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