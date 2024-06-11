Около 20 воевавших на Украине граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ

Как минимум 22 гражданина Шри-Ланки, которые якобы вступили в Вооруженные силы России для участия в специальной военной операции на Украине, дезертировали из войск и сбежали на родину. Об этом сообщает портал Yahoo со ссылкой на представителя минобороны Шри-Ланки Аллена Хита.

Сообщается, что одним из дезертиров был 37-летний водитель Анил Мадусанка, который заявил, что его якобы обманули с работой в РФ и отправили на фронт, где он получил ранение. Он обратился в посольство Шри-Ланки в Москве, откуда его транспортировали на родину.

В материале говорится, что граждан Шри-Ланки якобы заманивают на службу в российскую армию через WhatsApp, обещая зарплату в $2,1 тыс., что в 13 превышает средний доход в островном государстве.

Дипломаты страны уже обратились к представителям России для рассмотрения ситуации и принятия мер. Делегация Шри-Ланки собирается посетить Москву 26 июня.

Ранее российского дезертира задержали в Армении.