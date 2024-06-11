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Во Франции заявили об «отравленном подарке» оппозиции от Макрона

Филиппо заявил, что Макрон оставил оппозиции Франции «отравленный подарок»

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Alexis Sciard/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон подставил оппозицию в преддверии президентских выборов 2027 года, объявив о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом заявил РИА Новости лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это своего рода «отравленный подарок» оппозиции, чтобы свалить на нее проблемы и сделать невозможным ее победу на президентских выборах в 2027 году», — сказал политик.

11 июня президент Франции заявил, что не уйдет в отставку с поста главы государства вне зависимости от результата внеочередных парламентских выборов.

До этого радиостанция Europe 1 сообщала, что Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции RN значительно опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов.

Ранее политолог раскрыл, повлияют ли выборы во Франции на отношения Парижа и Москвы.

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