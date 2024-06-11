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В Калининграде доберман искусал ребенка, игравшего в бадминтон

Mash: в Калининграде доберман набросился на школьника, игравшего во дворе дома

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Телеграм-канал Amber Mash

В Калининградской области устанавливаются обстоятельства нападения собаки на ребенка, мальчик получил несколько рваных ран. Об этом сообщается в Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Печатной, двое школьников играли в бадминтон, мимо проходила девушка с доберманом на поводке. В какой-то момент пес набросился на восьмилетнего мальчика, хозяйка не смогла удержать животное.

По словам матери пострадавшего, у сына несколько рваных ран на теле, ему потребовалась медицинская помощь. Жители двора сообщили, что собака уже кидалась на соседей. Обычно с ней гуляет девочка-подросток, которая не может ее удержать. По факту травмирования несовершеннолетнего доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в поселке Сосново Ленинградской области собаки бойцовой породы набросились на пенсионерку, которая шла по улице. Пострадавшую госпитализировали, хозяин псов утверждает, что накануне собак посетили неизвестные, мужчина написал заявление в правоохранительные органы. По факту нападения животных проверку проводит Следственный комитет.

Ранее в Бурятии бродячая собака вцепилась ребенку в шею на детской площадке.

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