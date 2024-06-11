Вашингтон фактически наплевал на права человека, мораль и справедливость. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США снять запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Дипломат напомнил, что еще недавно американцы считали данное подразделение «токсичным».

«Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», — сказал Мирошник.

Он также обратил внимание, что в Мариуполе «Азов» отличился расправами над мирными жителями, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством.

В июне США сняли запрет на поставки вооружений «Азову». Несколько лет назад Вашингтон запретил батальону использовать американское оружие, поскольку установил, что некоторые из его основателей придерживаются «расистских и ксенофобских взглядов».

Теперь же, «после тщательной проверки» Госдепартамента, США снимают ограничения для «Азова», который в прошлом году был преобразован в бригаду и включен в состав нацгвардии Украины.

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