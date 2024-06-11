Талалаев ответил на вопрос о приходе Джикии в «Химки»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев не исключил того, что бывший игрок московского «Спартака» Георгий Джикия перейдет в клуб, передает «Матч ТВ».

«Мы ищем центрального защитника. Если дойдет до серьезных переговоров, ключевое слово будет за самим футболистом. Как и в случае с Дзюбой, телефон мой Джикия или знает, или легко сможет найти», — сказал Талалаев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

Красно-белые по итогам сезона в чемпионате России оказались на пятом месте. «Оренбург» завершил сезон на 12 строчке. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, может ли Джикия перейти в «Оренбург».