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Глава Йошкар-Олы написал заявление об увольнении

«Про Город»: мэр Йошкар-Олы Маслов написал заявление об увольнении

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Евгений Маслов/VK

Мэр города Йошкар-Олы (республика Марий Эл) Евгений Маслов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет издание «Про Город».

Отмечается, что в городском собрании Йошкар-Олы подготовлен проект решения об отставке Маслова. На 17 июня запланировано проведение внеочередной сессии, на которой местные депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий мэра в связи с его решением уйти в отставку по собственному желанию.

При этом в городской администрации изданию заявили, что официального документа об увольнении мэра пока нет, он продолжает работать. Уточняется, что принять решение о прекращении полномочий главы города имеет право лишь городское собрание.

5 июня глава города Дербент в Дагестане Рустамбек Пирмагомедов объявил, что принял решение уйти в отставку.

В мае руководитель администрации главы и правительства Дагестана Алексей Гасанов покинул свой пост в связи с отбытием на службу в зону проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что мэр Липецка займет новую должность.

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