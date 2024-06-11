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Российский школьник бросил баллончик в костер и получил многочисленные ожоги

В Архангельской области мальчик получил ожоги, бросив баллончик в костер

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Shutterstock

В Архангельской области 13-летний мальчик получил многочисленные ожоги от взрыва, спровоцированного броском баллончика в костер. Об этом сообщает ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ».

По информации медицинского учреждения, несовершеннолетний бросил баллончик в костер, чтобы посмотреть, как он горит. Однако в результате действий мальчика произошел взрыв и школьник получил травмы.

Пострадавшего 9 июня на машине скорой помощи доставили в Котласскую ЦГБ. Врачи диагностировали у него термические ожоги лица и шеи второй степени, а также ожоги глаз. Хирурги оказали ему всю необходимую помощь, однако для спасения зрения ребенка санавиацией транспортировали в Нижегородский ожоговый центр.

Заместитель главврача по хирургии отметил, что подобные пациенты не часто поступают в больницу. Информация о текущем состоянии мальчика не уточняется.

Ранее в Якутии восьмилетний мальчик поджег сверстника на детской площадке.

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