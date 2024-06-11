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В ЛДПР предложат курьерам передвигаться пешком около жилых домов

В ЛДПР предложат ограничить скорость передвижения курьеров на электротранспорте

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Shutterstock/FOTODOM

Партия ЛДПР анонсировала проведение круглого стола с представителями служб доставки по теме небезопасного передвижения курьеров на электротранспорте по тротуарам. С такой инициативой выступил глава фракции Леонид Слуцкий, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе политического объединения.

«Мы должны пересмотреть наши нормы. Нам надо снижать скорость движения подобного рода транспортных средств с установленных 25 км/ч до 20 км/ч, а может быть меньше. Вблизи жилых домов, детских площадок – с 20 км/ч до 10 км/ч», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что курьерам вблизи жилых домов и детских площадок следует передвигаться пешком, чтобы не подвергать опасности жизни окружающих.

В пресс-службе партии подчеркнули, что инициатива о проведении круглого стола появилась после того, как курьер-мигрант сбил маму с 7-летим ребенком. В результате происшествия девочка получила травму ноги, а ее мать была отправлена в клинику на МРТ головного мозга.

Инцидент произошел около станции метро Саларьево. Доставщик, двигаясь на электровелосипеде, задел переходивших дорогу по пешеходному переходу мать с ребенком, а когда заметил, что его снимают на камеру, развернулся и вновь врезался в пострадавших. После этого курьер поспешил скрыться с места происшествия.

До этого на западе Москвы курьер службы доставки сбил восьмилетнего ребенка и скрылся.

Ранее курьер на электровелосипеде врезался в машину в Петербурге.

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