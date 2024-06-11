В Арктике спасли запутавшегося в сетях кита

Активисты прошли 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках горбатого кита Станислава, запутавшегося в сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Норникеля».

По сообщению Telegram-канала, прибрежную территорию полуострова исследовали с помощью беспилотников и маломерных судов. Можно было вести поисковые работы круглые сутки благодаря тому, что в Арктике сейчас полярный день.

«Впереди — непростые действия по спасению Станислава. Спасатели освободят кита из сетей и окажут ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.

До этого исследователи проекта поиска внеземного разума SETI совместно с учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе и Фонда китов Аляски в США впервые смогли пообщаться с горбатым китом, используя его родной язык.

Специалисты записали специальный контактный сигнал кита по кличке Твен и несколько раз воспроизвели его через подводный динамик в течение 20 минут с разными интервалами. Твен отреагировал на призыв.

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