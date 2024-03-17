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В МИД РФ сообщили, что голосовавшие за рубежом не поддались провокациям

Захарова заявила, что голосовавшие за рубежом отвергли призывы к провокациям

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что голосовавшие за рубежом россияне не стали поддаваться на провокации и сделали свой выбор. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если бы люди, которые стоят за рубежом в очередях на голосование на выборах Президента России, принимали участие в акции «полдень», так они бы после полудня все и разошлись. Но нет. Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня», — сообщила Захарова.

По ее словам, граждане России пришли на выборы за рубежом для того, чтобы воспользоваться своим правом, а не для участия в акциях или перформансах, как это «пытаются преподнести недружественные режимы».

До этого сообщалось, что на Пхукете у российского генерального консульства России, где расположен избирательный участок для выборов президента РФ, образовалась километровая очередь из россиян, желающих проголосовать.

За пост президента России борются четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее сообщалось, что школьница подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре.

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