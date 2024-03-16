Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон заявил, что готов к переговорам с Путиным

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным по деэскалации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным о деэскалации на Украине, хотя и считает, что настоящие переговоры по этой теме должны вести Путин и Зеленский. Об этом глава французского государства рассказал в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» и высказал суждения о том, что Украине, с одной стороны, нужно передать всю необходимую военную технику, но с другой – способствовать деэскалации конфликта.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит», — сказал Макрон.

Глава французского государства пояснил, что в украинско-российском конфликте следует стремиться к постоянному, справедливому и устойчивому миру. Однако «единственные [настоящие, эффективные] переговоры, это переговоры, на которые идут главы двух стран», пояснил он, имея в виду переговоры между Путиным и Зеленским.

15 марта Макрон назвал возвращение Крыма Украине гарантом прочного мира.

В тот же день глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

Ранее Кремль увидел в словах Макрона готовность усилить вовлеченность в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами