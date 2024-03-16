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В Риге «чествуют» латышских легионеров СС

Delfi: в Риге проходит шествие в память о латышских легионерах СС

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Roman Koksarov/AP

В Риге 16 марта проходит шествие латышских националистов «в память» о легионерах, членах Латышского легиона СС. Об этом сообщает портал Delfi.

«В Риге проходит ежегодный марш памяти легионеров… Уже писалось, что мероприятия 16 марта ежегодно собирают как опытных участников марша, так и его противников», — говорится в сообщении издания.

По информации издания, конечным пунктом шествия националистов станет Памятник Свободы в Риге, где они намерены возложить цветы. Местные правоохранительные органы следят за мероприятием.

Отмечается, что идея проведения Дня памяти Латышского легиона пришла в 1952 году в латвийскую националистическую, антисоветскую организацию в Лондоне «Даугавас Ванаги» (Ястребы Даугавы).

В Латвии в конце прошлого года пророссийскую активистку и противницу нацизма Елену Крейле осудили. Суд в Риге вынес приговор многократно выступавшей против чествования нацизма в Латвии 56-летней активистке. Крейле приговорили к году лишения свободы условно по статье об оправдании военных преступлений.

Ранее Захарова назвала нацизмом запрет спортсменам Латвии соревноваться с россиянами.

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