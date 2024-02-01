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Захарова о запрете Латвии соревноваться с россиянами: нацизм в чистом виде

В МИД назвали расизмом запрет Латвии соревноваться с командами из России

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Спорт-Экспрессу» осудила решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться со сборными России и Белоруссии.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — заявила Захарова.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Играх-2024. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее фигуристка Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации.

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