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Захарова заявила о злобе Запада из-за выборов в России

Захарова: единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что единство россиян на фоне выборов вызывает дикую злобу на Западе. Об этом пишет РИА Новости.

«Это вызывает дикую злобу, это вызывает ненависть, агрессию, они уже брызжат пеной, понимаете, исходят каким-то зеленым гноем. Ничего, пусть подавятся», — заявила она.

По словам дипломата, сейчас страна объединилась для решения стоящих перед ней задач.

До этого Захарова прокомментировала действия стран, препятствующих голосованию россиян на выборах президента РФ, назвав это «абсолютным коллапсом».

«Сейчас вы просто физически хотите не пустить граждан России к избирательным участкам? <..> После этого, я думаю, что им собрать свое собственное реноме и очистить его будет невозможно», — заявила она.

Она отметила, что ряд недружественных государств создают препятствия для доступа граждан РФ на избирательные участки.

Ранее Захарова заявила о беспрецедентной активизации Запада в связи с выборами в РФ.

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