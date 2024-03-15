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Захарова заявила об активизации Запада на фоне выборов в России

Захарова заявила о беспрецедентной активизации Запада в связи с выборами в РФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны активизировались на фоне выборов президента России, передает РИА Новости.

Она отметила, что тема выборов в данный момент актуальна и не только для России.

«Это, наверное, беспрецедентный случай, но за нашими российскими выборами, когда мы выбираем своего президента, не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть, знаете, «мал клоп, да вонюч», пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески», — сказала Захарова.

По ее словам, «с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации» Запада — это «беспрецедентная история».

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что страны Евросоюза планируют опубликовать совместное заявление по президентским выборам в России 18 марта, эту тему будут обсуждать на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе.

Ранее в ЦИК назвали «минусовым» влияние акций с порчей бюллетеней на выборы.

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