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Экономист рассказал, от чего будет зависеть курс рубля после выборов

Экономист Антонов: после выборов в РФ курс рубля будет зависеть от их итогов и ЦБ

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Shutterstock

После выборов президента России курс рубля будет зависеть от их итогов и решений Центробанка по ключевой ставке. Такое мнение выразил экономист Владислав Антонов, передает РИА Новости.

По словам Антонова, «политическая стабильность», то есть предсказуемость итогов выборов в России, оказывает рублю дополнительную поддержку. Он также выразил мнение, что Центробанк не будет менять ключевую ставку, но предположил, что глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.

До этого финансист Бабин объяснил курс доллара выше 92 рублей сокращением экспорта России.

За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, уточнил эксперт.

Рубль после негативного открытия восстановился, но затем стал сдавать позиции. Еще одна попытка развить восходящее движение произошла на старте основной сессии. Однако после обновления дневных вершин рубль перешел к активному ослаблению и доллар обновил недельный максимум, превысив 92 руб.

Ранее в БКС допустили падение курса доллара до 91 рублей после голосования на выборах.

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