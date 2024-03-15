Финансист объяснил взлет курса доллара выше 92 рублей

Курс рубля обновил недельный минимум к доллару из-за сокращения российского экспорта в количественном выражении. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж», — отметил эксперт.

Произошедшее на этой неделе заметное подорожание нефти и других сырьевых товаров положительно скажется на курсе рубля в лучшем случае через несколько недель, добавил Бабин. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, уточнил эксперт.

Рубль после негативного открытия восстановился, но затем стал сдавать позиции. Еще одна попытка развить восходящее движение произошла на старте основной сессии. Однако после обновления дневных вершин рубль перешел к активному ослаблению. Доллар обновил недельный максимум, превысив 92 руб.

По состоянию на 14:55 по московскому времени американская валюта торговалась по 92,15 рубля. В то же время курс евро достиг 100,13 рубля. Китайский юань стоил 12,8 рубля.

Ранее аналитик БКС Денис Буйволов предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах.