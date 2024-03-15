Аналитик предрек укрепление курса рубля после голосования на выборах

Если голосование на выборах президента России пройдет без эксцессов, курс рубля на следующей неделе укрепится. Доллар может стоить 91 руб. и меньше, евро — 98-99 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«В конце этой недели доллар двигается на подступах к отметке 92 рубля за доллар и может завершить неделю на текущих значениях. Новостной фон стал спокойнее в сравнении с серединой недели. Политический фактор уже заложен в котировках. Сил рублю может придать не только определенность, но и дополнительные продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода», — отметил аналитик.

На стороне рубля и высокие ставки, которые сохранятся после заседания ЦБ по ключевой ставке 22 марта, добавил Буйволов. При этом он призвал не рассчитывать на серьезное укрепление рубля из-за сохраняющегося дисбаланса между ограниченным притоком в страну экспортной валюты и повышенным спросом на нее со стороны импортеров и населения.

«Поэтому веских поводов для пересмотра валютных позиций мы не видим. Если человек зарабатывает и тратит в основном в рублях, в валюте и валютных инструментах оптимально держать около трети сбережений», — подытожил Буйволов.

По данным Мосбиржи на 13:46 мск, доллар стоит 91,9 руб., евро — 99,9 руб.

Голосование россиян на выборах президента началось 15 марта и завершится 17 марта.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин назвал «Газете.Ru» уровень ключевой ставки 22 марта.